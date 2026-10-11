Sassuolo-Milan, le formazioni: Amorim cambia modulo e ritrova Estupinan
Di seguito le formazioni ufficiali di Sassuolo-Milan: Neroverdi con Van der Brempt preferito a Cinquegrano sulla destra, Adzic che parte titolare con Thorstvedt in panchina ed Esposito preferito a Bowie in attacco. Prima da titolare per Matteo Gabbia in questa stagione per il Milan. Il centrale affianca Pavlovic, con De Winter che si accomoda così in panchina. Rifiata Modric dopo le fatiche in Nazionale, Amorim sceglie Musah in mediana con Rabiot. Recupera Estupinan ed è subito titolare. Moreira parte dall'inizio sull'out sinistro.
SASSUOLO-MILAN, FORMAZIONI UFFICIALI
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Van der Brempt, Caleta-Car, Leysen, Doig; Adzic, Matic, Bakola; Berardi, Esposito, Laurienté. A disp. Satalino, Turati, Candé, Walukiewicz, Volpato, Ghion, Bowie, Skjellerup, Dominguez, Odenthal, Obrador, Lipani, Thorstvedt, Cinquegrano, Kabari. All. Alberto Aquilani.
MILAN (4-4-1-1): Maignan; Gila, Gabbia, Pavlovic, Estupinan; Chukwueze, Musah, Rabiot, Moreira; Pulisic, Ramos. A disp. Bouyer, Torriani, De Winter, Loftus-Cheek, Diawara, Modric, Hutchinson, Tomori, Comotto, Jashari, Bartesaghi, F. Terracciano, Cisse, Camarda. All. Ruben Amorim.
UEFA Champions League 2026-2027
|VS
|Villarreal
|Napoli
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro