Serie A, tutti gli indisponibili e squalificati della 1a giornata: l'elenco completo
Il campionato di Serie A sta per cominciare, ma non tutte le squadre si presenteranno al via con la rosa al completo. Tra infortuni da smaltire, recuperi ancora in corso e qualche squalifica che risale all'anno scorso, la prima giornata di Serie A porta con sé un lungo elenco di indisponibili che può incidere sulle scelte dei vari allenatori e sugli equilibri già dalla gara d'esordio. Ecco, squadra per squadra, il quadro completo (ed in aggiornamento) di tutti gli indisponibili alla vigilia del primo turno di campionato a cura della redazione di Tuttonapoli.net
ATALANTA
Indisponibili: De Ketelaere, Ahanor, Sulemana, Hien.
Squalificati: nessuno.
BOLOGNA
Indisponibili: Casale.
Squalificati: nessuno.
CAGLIARI
Indisponibili: Idrissi, Trepy.
Squalificati: nessuno.
COMO
Indisponibili: Addai.
Squalificati: nessuno.
FIORENTINA
Indisponibili: Parisi.
Squalificati: nessuno.
FROSINONE
Indisponibili: nessuno.
Squalificati: nessuno.
GENOA
Indisponibili: Havel, Traoré, Venturino, Nuredini.
Squalificati: nessuno.
INTER
Indisponibili: Spence.
Squalificati: Mkhitaryan.
JUVENTUS
Indisponibili: Ekhator.
Squalificati: nessuno.
LAZIO
Indisponibili: Artistico, Cataldi, Gigot, Isaksen, Patric, Romagnoli, Tavares.
Squalificati: nessuno.
LECCE
Indisponibili: Berisha.
Squalificati: nessuno.
MILAN
Indisponibili: Leao, Nkunku, Fofana, Tomori, Gimenez.
Squalificati: nessuno.
MONZA
Indisponibili: Pessina.
Squalificati: Thiam, Dany Mota.
NAPOLI
Indisponibili: Buongiorno, Marianucci, Beukema, David Neres.
Squalificati: nessuno.
PARMA
Indisponibili: Cremaschi, Elphege, Nicolussi Caviglia, Romero.
Squalificati: Britschgi.
ROMA
Indisponibili: Pellegrini.
Squalificati: nessuno.
SASSUOLO
Indisponibili: Boloca, Pieragnolo, Cande, Ismael Kone, Berardi, Walukiewicz, Pierini.
Squalificati: nessuno.
TORINO
Indisponibili: Anjorin, Israel, Ilic.
Squalificati: nessuno.
UDINESE
Indisponibili: Chakvetadze.
Squalificati: Kabasele
VENEZIA
Indisponibili: Adorante, Sverko, Duncan.
Squalificati: nessuno.
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