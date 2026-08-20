Serie A, tutti gli indisponibili e squalificati della 1a giornata: l'elenco completo

Serie A, tutti gli indisponibili e squalificati della 1a giornata: l'elenco completoTuttoNapoli.net
Oggi alle 17:40Serie A
di Redazione Tutto Napoli.net
Ultimissime Serie A, la situazione completa di infortunati e squalificati di tutti i club prima del fischio d'inizio del campionato 2025/26

Il campionato di Serie A sta per cominciare, ma non tutte le squadre si presenteranno al via con la rosa al completo. Tra infortuni da smaltire, recuperi ancora in corso e qualche squalifica che risale all'anno scorso, la prima giornata di Serie A porta con sé un lungo elenco di indisponibili che può incidere sulle scelte dei vari allenatori e sugli equilibri già dalla gara d'esordio. Ecco, squadra per squadra, il quadro completo (ed in aggiornamento) di tutti gli indisponibili alla vigilia del primo turno di campionato a cura della redazione di Tuttonapoli.net

ATALANTA
Indisponibili: De Ketelaere, Ahanor, Sulemana, Hien.
Squalificati: nessuno.

BOLOGNA
Indisponibili: Casale.
Squalificati: nessuno.

CAGLIARI
Indisponibili: Idrissi, Trepy.
Squalificati: nessuno.

COMO
Indisponibili: Addai.
Squalificati: nessuno.

FIORENTINA
Indisponibili: Parisi.
Squalificati: nessuno.

FROSINONE
Indisponibili: nessuno.
Squalificati: nessuno.

GENOA
Indisponibili: Havel, Traoré, Venturino, Nuredini.
Squalificati: nessuno.

INTER
Indisponibili: Spence.
Squalificati: Mkhitaryan.

JUVENTUS
Indisponibili: Ekhator.
Squalificati: nessuno.

LAZIO
Indisponibili: Artistico, Cataldi, Gigot, Isaksen, Patric, Romagnoli, Tavares.
Squalificati: nessuno.

LECCE
Indisponibili: Berisha.
Squalificati: nessuno.

MILAN
Indisponibili: Leao, Nkunku, Fofana, Tomori, Gimenez.
Squalificati: nessuno.

MONZA
Indisponibili: Pessina.
Squalificati: Thiam, Dany Mota.

NAPOLI
Indisponibili: Buongiorno, Marianucci, Beukema, David Neres.
Squalificati: nessuno.

PARMA
Indisponibili: Cremaschi, Elphege, Nicolussi Caviglia, Romero.
Squalificati: Britschgi.

ROMA
Indisponibili: Pellegrini.
Squalificati: nessuno.

SASSUOLO
Indisponibili: Boloca, Pieragnolo, Cande, Ismael Kone, Berardi, Walukiewicz, Pierini.
Squalificati: nessuno.

TORINO
Indisponibili: Anjorin, Israel, Ilic.
Squalificati: nessuno.

UDINESE
Indisponibili: Chakvetadze.
Squalificati: Kabasele

VENEZIA
Indisponibili: Adorante, Sverko, Duncan.
Squalificati: nessuno.