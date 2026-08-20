Video Serie A, nasce "Palla o campo": la nuova moneta da 5 euro per il sorteggio

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La nuova moneta ufficiale della Lega Serie A per il sorteggio iniziale di tutti i match

Il Coin toss della stagione sportiva 2026/2027 per la prima volta con una 5 euro in argento realizzata dalla Zecca dello Stato. Ogni partita comincia prima dei novanta minuti. Prima del fischio d'inizio, del primo tocco di palla. C'è un istante che si ripete identico in ogni campo: due capitani, un arbitro e una scelta destinata ad aprire la sfida che sta per iniziare, scrive la Lega Serie A:

"Da qui nasce “Palla o Campo”, la moneta ufficiale della Serie A Enilive – Stagione 2026/2027, un conio da 5 euro emesso dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e realizzato dalla Zecca dello Stato. Questa è la moneta ufficiale della nuova stagione sportiva, con il pittogramma della Lega Calcio Serie A, che verrà utilizzata per il sorteggio in ogni gara del massimo Campionato di calcio italiano e che entrerà nella Collezione Numismatica 2026 della Repubblica Italiana.

Realizzata in argento, la moneta celebra il calcio e richiama i valori universali dello sport: talento e spirito di squadra. Sul dritto campeggia il pallone da calcio, emblema per eccellenza del gioco. La composizione è arricchita da una trama grafica che, attraverso la ripetizione del fischietto, richiama il momento del sorteggio, mentre lungo il bordo la parola "talento" è declinata in diversi dialetti italiani, a sottolineare come la passione per il calcio sia un patrimonio condiviso che attraversa l'intero Paese. Il rovescio raffigura uno stadio, costruito attraverso una raffinata trama, quasi architettonica, che ne restituisce profondità e monumentalità. Al centro spicca il pittogramma colorato della Lega Calcio Serie A, circondato da ventidue puntini che rappresentano i calciatori delle due squadre al calcio d'inizio.

Nel giro, la parola "squadra" compare in diverse espressioni dialettali italiane, evocando il senso di appartenenza, identità e condivisione che il calcio sa creare in ogni territorio.

La 5 euro "Palla o Campo”, la moneta ufficiale della Serie A Enilive – Stagione 2026/2027, emessa dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, è stata modellata dagli artisti dello Studio d’Incisione della Zecca dello Stato e realizzata con la collaborazione di Lega Calcio Serie A".