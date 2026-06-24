Ufficiale Serie A, resi noti giorni e orari partite del prossimo campionato

vedi letture

La Lega Serie A ha ufficializzato il calendario degli orari per il prossimo campionato

La Lega Serie A ha ufficializzato il calendario degli orari per il prossimo campionato, confermando di fatto la stessa programmazione adottata nella stagione precedente. Il turno tipo sarà distribuito su quattro giorni: si partirà il venerdì alle 20.45 con un anticipo, per poi proseguire il sabato con tre gare in programma alle 15.00, alle 18.00 e alle 20.45. La domenica si aprirà con il tradizionale lunch match delle 12.30, seguita da due partite alle 15.00, una alle 18.00 e il posticipo serale delle 20.45. A chiudere la giornata di campionato sarà il monday night del lunedì alle 20.45.

Serie A, le eccezioni al calendario

Sono previste però alcune eccezioni legate agli impegni delle nazionali e ai turni infrasettimanali. Nelle giornate 5, 11 e 29, che precedono le soste FIFA, così come nelle giornate 8 e 17, che anticipano un turno infrasettimanale, non verrà disputato il posticipo del lunedì. Allo stesso modo, nelle giornate 6, 12 e 30, successive alle finestre dedicate alle nazionali, e nelle giornate 10 e 19, che seguono un turno infrasettimanale, non sarà programmato l'anticipo del venerdì sera.

Le gare di ogni giornata si disputano, come regola generale, nei seguenti giorni e orari:

venerdì ore 20.45 (1 anticipo);

sabato ore 15.00 (1 anticipo);

sabato ore 18.00 (1 anticipo);

sabato ore 20.45 (1 anticipo);

domenica ore 12.30 (1 anticipo);

domenica ore 15.00 (2 gare);

domenica ore 18.00 (1 posticipo);

domenica ore 20.45 (1 posticipo);

lunedì ore 20.45 (1 posticipo).