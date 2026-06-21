Sorpresa Inter: c'è un ex Napoli in pole come erede di De Vrij

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L'Inter perde De Vrij e guarda in casa Genoa per il sostituto. Piace Ostigard che ha vinto uno scudetto a Napoli con Spalletti

È un periodo particolarmente intenso per Leo Ostigard. Il difensore centrale del Genoa e della Norvegia sta vivendo settimane ricche di emozioni, dentro e fuori dal campo. Il suo nome continua a circolare con insistenza sul mercato, alimentando l’interesse di alcuni dei principali club italiani.

L’Inter osserva, il Genoa vuole trattenerlo

Secondo quanto riportato dall’edizione genovese de La Repubblica, Ostigard sarebbe finito nel radar dell’Inter. Il club nerazzurro, vicino alla definizione dell’arrivo di Oumar Solet come possibile erede di Francesco Acerbi, è alla ricerca anche di un profilo che possa raccogliere il testimone di Stefan De Vrij. L’olandese, infatti, avrebbe sostanzialmente respinto la proposta di rinnovo formulata dalla società di Viale della Liberazione, spingendo la dirigenza a valutare nuove opzioni per il reparto arretrato.

Nonostante le indiscrezioni di mercato, al momento Ostigard non avrebbe manifestato alcuna intenzione di lasciare il Genoa. Anche il club rossoblù non sembra orientato a privarsi di uno dei punti di riferimento della propria difesa. Un aspetto che potrebbe rendere complessa qualsiasi trattativa, considerando inoltre che il giocatore è stato riscattato lo scorso gennaio per una cifra vicina ai 2,5 milioni di euro.