Torino, buone notizie per Baroni: un centrocampista verso il rientro con il Napoli

Appena trentasette minuti suddivisi in quattro presenze: l'impatto di Tino Anjorin nel mondo Torino in questo inizio di stagione è stato minimo, frenato da un fastidioso problema fisico. L'inglese è stato bloccato da una fascite plantare, che gli ha impedito di essere a disposizione nelle ultime due sfide di campionato.

Tuttavia, secondo quanto riportato da Tuttosport, lo staff tecnico granata ha finalizzato un piano di recupero che mira a restituire il giocatore a Marco Baroni il prima possibile. Il centrocampista sta seguendo un lavoro specifico per poter tornare a disposizione dei compagni nei giorni che precederanno la delicata sfida casalinga contro il Napoli.