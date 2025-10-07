Torino, riprendono gli allenamenti in vista del Napoli: da valutare le condizioni di Anjorin

Dopo i due giorni di riposo concessi dal tecnico Marco Baroni in seguito al pareggio contro la Lazio, il Torino tornerà ad allenarsi al centro sportivo Filadelfia. Alla ripresa saranno presenti i giocatori non convocati dalle rispettive Nazionali e quelli che, a causa di infortuni o piccoli acciacchi, non hanno potuto rispondere alle chiamate. L’obiettivo è preparare al meglio la prossima sfida contro il Napoli, in programma sabato 18 ottobre alle ore 18.

Tra i presenti ci saranno anche Ismajli, che proverà a recuperare in tempo per la gara con gli azzurri, e Anjorin, fermo da una decina di giorni per una fascite plantare. Le condizioni di quest’ultimo saranno valutate nel corso della settimana, per capire se potrà rientrare in gruppo nei prossimi allenamenti. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.