Tutto sul Cagliari: acquisti, cessioni, probabile formazione e rigoristi

Partiamo quest'oggi con i nostri focus, anche in termini fantacalcistici, su tutte le squadre di Serie A. Il Cagliari di Fabio Pisacane è tutto da scoprire, in quanto il nuovo tecnico dei sardi è alla sua prima esperienza in assoluto sulla panchina di una squadra professionistica. Si ipotizza un 3-5-2 con l'ex azzurro Caprile in porta, Zappa-Mina-Luperto come terzetto di difesa; i quinti di centrocampo saranno Zortea (anche se è richiesto sul mercato) e uno tra Idrissi e Obert, le chiavi della mediana saranno affidate al giovane Prati e al nuovo arrivato Folorunsho, a completare o Adopo o Gaetano. A centrocampo le gerarchie però sono tutte da approfondire. Il tandem d'attacco è formato senza dubbio da Piccoli e Sebastiano Esposito, con l'interessante Kilicsoy (più che Luvumbo) pronto a subentrare.

CAGLIARI (3-5-2) probabile formazione: Caprile; Zappa, Mina, Luperto; Zortea, Adopo, Prati, Folorunsho, Idrissi; Piccoli, Esposito. Allenatore: Fabio Pisacane

CALCI PIAZZATI - Rigori: Piccoli, Esposito; Punizioni: Esposito, Gaetano; Calci d’angolo: Prati, Gaetano

Acquisti: Piccoli, Caprile, Gaetano, Adopo, Kilicsoy, Folorunsho, Borrelli, Esposito, Mazzitelli; Cessioni: Marin, Makoumbou, Hatzidiakos, Scuffet, Augello, Palomino, Wieteska, Sherri, Mutandwa, Jankto, Viola