Tutto sul Genoa: acquisti, cessioni, probabile formazione e rigoristi

vedi letture

Proseguiamo quest'oggi con i nostri focus, anche in termini fantacalcistici, su tutte le squadre di Serie A. Il Genoa di Patrick Vieira ripartirà dalla seconda parte dell'ultimo campionato, ossia dall'ingresso dell'allenatore francese, a cui sono seguiti ottimi risultati. Si prevede la conferma del 4-2-3-1 con Leali tra i pali, Ostigard e Vasquez al centro della difesa, sulle corsie da un lato Martin, dall'altro Norton-Cuffy può scalzare Sabelli. In mediana ci saranno Frendrup e Masini, eccetto soprese dal mercato, mentre sulla trequarti la situazione è più affollata: ballottaggi Carboni-Messias e Gronbaek-Thorsby sugli esterni, anche Malinovskyi è insidiato da Stanciu. Il centravanti può essere il neo acquisto Colombo a scapito di Vitinha.

GENOA (3-4-1-2) probabile formazione: Leali; Norton-Cuffy, Ostigard, Vasquez, Martin; Frendrup, Masini; Carboni, Malinovskyi, Gronbaek; Colombo. Allenatore: Patrick Vieira

CALCI PIAZZATI - Rigori: Colombo, Malinovskyi; Punizioni: Martin, Malinovskyi; Calci d’angolo: Martin, Malinovskyi

Acquisti: Stanciu, Gronbaek, Carboni, Colombo, Ostigard, Calvani; Cessioni: De Winter, Ahanor, Gudmundsson, Bani, Calvani, Matturro, Favilli, Portanova, Calvani, Balotelli, Aramu, Badelj, Czyborra, Valietti, Yalcin