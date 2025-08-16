Tutto sull'Inter: acquisti, cessioni, probabile formazione e rigoristi

Proseguiamo quest'oggi con i nostri focus, anche in termini fantacalcistici, su tutte le squadre di Serie A. L'Inter di Cristian Chivu è ancora in costruzione sul calciomercato, in particolare la società nerazzurra vuole fare ancora un grosso investimento, quello che prima sembrava destinato a Lookman, poi dirottato su Manu Koné ed ora di nuovo sul nigeriano. Al momento però nulla di certo. Dunque nel 3-5-2 confermato Sommer tra i pali, in difesa oltre Bastoni ci sarà staffetta tra Acerbi e De Vrij così come tra Pavard e Bisseck con questi ultimi però che potrebbero essere sacrificati sul mercato. Sulle corsie di centrocampo non si toccano Dumfries e Dimarco, in cabina di regia ok Calhanoglu coadiuvato da Barella con la terza maglia contesa da Sucic, Frattesi e Mkhitaryan. Inamovibile il duo d'attacco Thuram-Lautaro Martinez. Ma occhio a cambi modulo.

INTER (3-5-2) probabile formazione: Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. Allenatore: Cristian Chivu

CALCI PIAZZATI - Rigori: Calhanoglu, Lautaro; Punizioni: Calhanoglu, Dimarco; Calci d’angolo: Calhanoglu, Dimarco

Acquisti: Luis Henrique, Bonny, Sucic, Zalewski; Cessioni: V. Carboni, Correa, A. Stankovic, Arnautovic, F. Carboni, Buchanan, Satriano, F. Stankovic, Salcedo, S. Esposito, Akinsamiro, Vanheusden