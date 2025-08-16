Tutto sulla Cremonese: acquisti, cessioni, probabile formazione e rigoristi

Proseguiamo quest'oggi con i nostri focus, anche in termini fantacalcistici, su tutte le squadre di Serie A. La Cremonese di Davide Nicola ha completamente stravolto la rosa in questa finestra di calciomercato: il club grigiorosso neopromosso potrebbe proporre un 3-5-2 con molti volti nuovi. I pali sono affidati ad Audero, difesa a tre composta da Terracciano, Baschirotto e Barbieri. Centrocampo a 5 con Grassi probabilmente da play affiancato da Vandeputte e uno tra Bondo e Collocolo, sulle fasce invece spazio all'azzurro Zerbin e Pezzella. In attacco sarà Franco Vazquez, simbolo della promozione, ad affiancare De Luca, ma il mercato potrebbe portare un altro centravanti. L'obiettivo è Cheddira del Napoli, ma lui preferisce l'Udinese.

CREMONESE (3-5-2) probabile formazione: Audero; Terracciano, Baschirotto, Barbieri; Zerbin, Bondo, Grassi, Vandeputte, Pezzella; Vazquez, De Luca. Allenatore: Davide Nicola

CALCI PIAZZATI - Rigori: Vazquez, De Luca; Punizioni: Vazquez, Vandeputte; Calci d’angolo: Vandeputte, Pezzella

Acquisti: Vandeputte, Baschirotto, Pezzella, Fulignati, Terracciano, Bondo, Zerbin, Nava, Silvestri, Floriani Mussolini, Grassi, Audero; Cessioni: Jungdal, Locoshvili, Sarr, Falletti, Zanimacchia, Fulignati, Quagliata, Milanese, Bertolacci, Ravanelli, Azzi