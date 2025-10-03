Ufficiale Verona-Sassuolo, le formazioni: torna Gagliardini dal 1', Berardi in tribuna

Il Verona ospita il Sassuolo per l'anticipo del venerdì della sesta giornata di Serie A. Il tecnico degli scaligeri, Paolo Zanetti, si affida alle certezze, confermando quasi in toto la formazione vista contro Cremonese e Juventus. Come aleggiava alla vigilia, spazio a Gagliardini dal primo minuto al posto di Akpa-Akpro davanti alla difesa, con Serdar e Bernede come mezzali e Belghali e Bradaric sulle due fasce. Confermati Unai Nunez, Nelsson e Frese davanti a Montipò, così come la coppia Giovane-Orban davanti.

Berardi non figura nella formazione (nemmeno in panchina) di Grosso: al suo posto Volpato con Pinamonti e Laurienté. In mediana Vranckx, Matic e Koné. Di seguito le formazioni ufficiali.

HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Nuñez, Nelsson, Frese; Belghali, Serdar, Gagliardini, Bernede, Bradaric; Giovane, Orban

A disposizione: Perilli, Castagnini, Yellu, Valentini, Sarr, Akpa Akpro, Slotsager, Kastanos, Ebosse, Mosquera, Niasse, Bella-Kotchap, Fallou, Ajayi

Allenatore: Paolo Zanetti

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Vranckx, Matic, Konè; Volpato, Pinamonti, Laurienté

A disposizione: Satalino, Turati, Candé, Cheddira, Boloca, Skjellerup, Romagna, Fadera, Moro, Coulibaly, Odenthal, Lipani, Thorstvedt, Iannoni, Pierini

Allenatore: Fabio Grosso