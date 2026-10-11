Prima vittoria per il Bologna: Palladino corsaro a Lecce, decide una sorpresa

Il Bologna conquista la prima vittoria in campionato e regala a Raffaele Palladino i primi tre punti sulla panchina rossoblù. Lecce battuto 2-1 al Via del Mare.

Il Bologna passa 2-1 sul campo del Lecce e conquista la prima vittoria del suo campionato, la prima anche per Raffaele Palladino sulla panchina rossoblù. Gli emiliani partono meglio e al 17' sbloccano la partita con una prodezza di Riccardo Orsolini: sul cross dalla sinistra di Cambiaghi, l'esterno si coordina e batte Falcone con una spettacolare rovesciata. Gli ospiti sfiorano anche il raddoppio con Miranda, mentre il Lecce fatica a creare pericoli e perde Ilic per infortunio prima dell'intervallo.

Fatah illude il Lecce, Enem regala i tre punti al Bologna

Nella ripresa il Bologna spreca alcune opportunità e al 65' viene punito: Pessina sbaglia l'uscita e Fatah firma l'1-1. La squadra di Palladino non si scompone e al 76' torna avanti. Ancora protagonista Cambiaghi, che serve dalla sinistra il neoentrato Enem, bravo ad anticipare Thiago Gabriel e realizzare il suo primo gol con il Bologna. Nel finale Pessina si riscatta salvando su Coulibaly e difendendo il 2-1. Da segnalare anche il debutto di Matteo Darmian, in campo per tutti i 90 minuti appena due giorni dopo l'ufficialità del suo arrivo