Tuttonapoli L'emergenza è finita: quattro rientri col Sassuolo. Altri due col Lecce

Il punto sugli infortunati ed i rientri in casa Napoli verso la gara contro il Sassuolo

Il Napoli vede la luce in fondo al tunnel. Dopo le ultime gare - soprattutto quella col City - affrontata in piena emergenza con quasi una squadra intera fuori, il gruppo di Max Allegri ora si avvicina alla sfida contro il Sassuolo con il recupero di diversi elementi e il quadro migliorerà ancora in vista del Lecce. Andiamo a riepilogare nel dettaglio la situazione

Sassuolo-Napoli: disponibili Favasuli e Marianucci

Per la trasferta contro il Sassuolo l'allenatore azzurro potrà contare su due rientri importanti. Favasuli e Marianucci erano rimasti fuori per la sfida di Champions League contro il Manchester City: i due giocatori non sono in lista UEFA e non erano quindi disponibili per la gara europea. Ora, in campionato, sono a disposizione e possono permettere anche varie possibilità tattiche in difesa.

Rafa Marín torna dopo la squalifica

Altra buona notizia per la retroguardia: Rafa Marín, out in Chmpions per squalifica, sarà di nuovo arruolabile. Il difensore spagnolo era stato costretto a fermarsi per il turno di stop e rientra così nel gruppo, ampliando le scelte a disposizione dello staff tecnico nel reparto arretrato. Nel frattempo però Beukema s'è ben comportato ed è in crescita.

Neres, arma dalla panchina

Anche David Neres si avvicina al ritorno in campo. L'esterno brasiliano era in panchina a Manchester, non è stato rischiato e grazie a questi ulteriori giorni di allenamento, potrà essere pronto a subentrare a gara in corso. Una soluzione in più per cambiare ritmo e dare freschezza alla manovra offensiva nella ripresa.

Napoli-Lecce: rientrano anche Badiashile e Di Lorenzo

Il vero ritorno alla normalità potrà arrivare però con la gara contro il Lecce. Come anticipato da Allegri, per quella sfida saranno a disposizione anche Badiashile e Di Lorenzo. Il capitano azzurro e il difensore francese torneranno così a rinforzare una retroguardia che nelle ultime settimane aveva dovuto fare i conti con assenze pesanti. Ritorni che permetteranno di allungare la rosa e di avere più alternative in ogni reparto.