Arsenal, Arteta a Prime: "Quello fatto in campo non riflette il risultato, Napoli molto complicato da affrontare"
TuttoNapoli.net
Arteta esalta l’Arsenal dopo Napoli e riconosce le difficoltà create dalla squadra azzurra.
Il tecnico dell’Arsenal Mikel Arteta è intervenuto ai microfoni di Prime Video al termine della vittoria per 1-0 contro il Napoli al Maradona. L’allenatore dei Gunners ha espresso grande soddisfazione per la prestazione della sua squadra, sottolineando anche le difficoltà incontrate nell’affrontare gli azzurri davanti al proprio pubblico.
Arteta elogia anche il Napoli: "Squadra molto complicata da affrontare"
"La squadra è stata fantastica, mi è piaciuta tanto stasera: quello che abbiamo fatto in campo non riflette il risultato, ma sono contento perché non era facile vincere qua. Abbiamo fatto una bellissima partita, meritando di vincere. Il Napoli è una squadra molto complicata da affrontare, hanno giocatori che ti rendono le cose difficili".
autore
Giornalista di TuttoNapoli.net e di Radio Tutto Napoli, segue le vicende del Calcio Napoli con notizie ed approfondimenti
Pubblicità
Zoom
Copertina Tremendamente immeritata. Vanno fatte riflessioni sulla tenuta atletica di Francesco Molaro
Le più lette
Prossima partita
13 set 2026 18:00
Serie A Enilive 2026-2027
Serie A Enilive 2026-2027
in onda su DAZN, SKY
|VS
|Napoli
|Bologna
In primo piano
Napoli-Arsenal 0-1, le pagelle: Politano timido, Alisson sbaglia molto! Favasuli con coraggio, bene Rafa Marin
Arturo MinerviniDa 0 a 10: il mistero dei tre cartellini, le previsioni catastrofiche, la confessione di Allegri e l'inaccettabile scelta del club
Davide BarattoLiveAllegri in conferenza: "Badiashile? O lui o Beukema, ma abbiamo perso distanze. Pensavo al 3-2 Scudetto alla Juve..."
Redazione Tutto Napoli.netLiveInter-Napoli, Allegri: "McTominay-Giovane? Meglio ora che dopo! Mercato? Contento così! Vergara? Piano, ha solo 12 partite. Sull'Inter..."
Pierpaolo MatroneDi Lorenzo: "Voglio restare a Napoli a vita! Inter? Ce la giochiamo. Su McTominay e Favasuli..."
Antonio GaitoTuttonapoliIl borsino (finale) del calciomercato: il mercato più duro e povero dell'era ADL
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com