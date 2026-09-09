Arsenal, Arteta a Prime: "Quello fatto in campo non riflette il risultato, Napoli molto complicato da affrontare"

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Arteta esalta l’Arsenal dopo Napoli e riconosce le difficoltà create dalla squadra azzurra.

Il tecnico dell’Arsenal Mikel Arteta è intervenuto ai microfoni di Prime Video al termine della vittoria per 1-0 contro il Napoli al Maradona. L’allenatore dei Gunners ha espresso grande soddisfazione per la prestazione della sua squadra, sottolineando anche le difficoltà incontrate nell’affrontare gli azzurri davanti al proprio pubblico.

Arteta elogia anche il Napoli: "Squadra molto complicata da affrontare"

"La squadra è stata fantastica, mi è piaciuta tanto stasera: quello che abbiamo fatto in campo non riflette il risultato, ma sono contento perché non era facile vincere qua. Abbiamo fatto una bellissima partita, meritando di vincere. Il Napoli è una squadra molto complicata da affrontare, hanno giocatori che ti rendono le cose difficili".