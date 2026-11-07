De Bruyne è la luce nel buio Napoli: quasi nessuno crea più occasioni in Serie A
Nel buio di un Napoli che ha incassato sette sconfitte nelle prime 14 partite stagionali, Kevin De Bruyne rappresenta la luce da seguire, il leader tecnico a cui aggrapparsi. Nonostante il momento estremamente complicato della squadra di Massimiliano Allegri, il centrocampista belga continua a distinguersi per la sua capacità di creare occasioni da gol: con una media di 3,50 ogni 90 minuti, è il quarto miglior giocatore dell'intera Serie A in questa speciale classifica. Un dato che testimonia la qualità del fuoriclasse KDB, al quale il Napoli continuerà ad affidarsi nel tentativo di invertire la rotta e risollevarsi da un avvio di stagione disastroso
Serie A, i giocatori che creano più occasioni da gol
Considerando i calciatori con almeno 300 minuti giocati, soltanto tre giocatori fanno registrare una media di occasioni create superiore a quella di De Bruyne: Hakan Calhanoglu, Paulo Dybala e Giacomo Calò.
La classifica delle occasioni create ogni 90 minuti:
1 - Hakan Calhanoglu (Inter): 4,23 occasioni da gol create ogni 90'
2 - Paulo Dybala (Roma): 4,17 occasioni da gol create ogni 90'
3 - Giacomo Calò (Frosinone): 3,89 occasioni da gol create ogni 90'
4 - Kevin De Bruyne (Napoli): 3,50 occasioni da gol create ogni 90'
5 - Nicolò Zaniolo (Udinese): 3,46 occasioni da gol create ogni 90'
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