Ufficiale Serie A, si parte di sabato a Genova! Date e orari delle prime 5 giornate

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Genoa-Napoli di sabato come prima degli azzurri per la prossima Serie A. Svelate date e orari dei match contro Como, Inter, Bologna e Fiorentina

Ufficiali le date e gli orari dei primi cinque match del Napoli della Serie A 2026-27. La squadra di Allegri farà il suo esordio sul campo del Genoa sabato 22 agosto alle ore 20.45 a Marassi. La prima in casa, al Maradona, ci sarà domenica 30 agosto contro il Como di Fabregas alle ore 18.30. Il 5 settembre subito big-match a Milano contro l'Inter. Sarà un sabato e si giocherà alle ore 18. Poi Napoli-Bologna domenica 13 settembre sempre alle ore 18. In questo caso però la data può cambiare in base al calendario della Champions League. Infine il 20 settembre, domenica, alle 12.30 sfida al Franchi contro la Fiorentina.

1ª GIORNATA

22/08/2026 Sabato 18.30 Inter-Monza DAZN

22/08/2026 Sabato 18.30 Udinese-Como DAZN/SKY

22/08/2026 Sabato 20.45 Genoa-Napoli DAZN/SKY

22/08/2026 Sabato 20.45 Parma-Cagliari DAZN

23/08/2026 Domenica 18.30 Frosinone-Juventus DAZN

23/08/2026 Domenica 18.30 Venezia-Lecce DAZN

23/08/2026 Domenica 20.45 Atalanta-Sassuolo DAZN

23/08/2026 Domenica 20.45 Torino-Milan DAZN/SKY

24/08/2026 Lunedì 18.30 Bologna-Lazio DAZN

24/08/2026 Lunedì 20.45 Roma-Fiorentina DAZN

2ª GIORNATA

28/08/2026 Venerdi 20.45 Milan-Venezia DAZN

29/08/2026 Sabato 18.30 Fiorentina-Frosinone DAZN

29/08/2026 Sabato 18.30 Monza-Udinese DAZN

29/08/2026 Sabato 18.30 Sassuolo-Torino DAZN

29/08/2026 Sabato 20.45 Juventus-Parma DAZN

30/08/2026 Domenica 18.30 Napoli-Como DAZN

30/08/2026 Domenica 20.45 Cagliari-Inter DAZN/SKY

30/08/2026 Domenica 20.45 Lazio-Genoa DAZN

31/08/2026 Lunedì 18.30 Lecce-Roma DAZN/SKY

31/08/2026 Lunedì 20.45 Atalanta-Bologna DAZN/SKY

3ª GIORNATA

04/09/2026 Venerdi 20.45 Genoa-Como DAZN

05/09/2026 Sabato 15.00 Fiorentina-Torino DAZN

05/09/2026 Sabato 18.00 Inter-Napoli * DAZN

05/09/2026 Sabato 20.45 Roma-Atalanta DAZN/SKY

06/09/2026 Domenica 15.00 Frosinone-Venezia DAZN

06/09/2026 Domenica 15.00 Parma-Monza DAZN

06/09/2026 Domenica 18.00 Bologna-Sassuolo DAZN/SKY

06/09/2026 Domenica 20.45 Juventus-Milan * DAZN

07/09/2026 Lunedì 18.30 Cagliari-Lecce DAZN

07/09/2026 Lunedi 20.45 Udinese-Lazio DAZN/SKY

4ª GIORNATA

11/09/2026 Venerdi 20.45 Venezia-Fiorentina DAZN

12/09/2026 Sabato 15.00 Genoa-Frosinone DAZN

12/09/2026 Sabato 18.00 Lazio-Milan/Sassuolo-Juventus** DAZN

12/09/2026 Sabato 20.45 Atalanta-Cagliari DAZN/SKY

13/09/2026 Domenica 12.30 Torino-Roma *** DAZN

13/09/2026 Domenica 15.00 Como-Parma *** DAZN

13/09/2026 Domenica 15.00 Lecce-Monza DAZN

13/09/2026 Domenica 18.00 Napoli-Bologna *** DAZN/SKY

13/09/2026 Domenica 20.45 Lazio-Milan/Sassuolo-Juventus** DAZN

14/09/2026 Lunedì 20.45 Inter-Udinese DAZN/SKY

5ª GIORNATA

18/09/2026 Venerdì 20.45 Monza-Sassuolo DAZN/SKY

19/09/2026 Sabato 15.00 Bologna-Torino DAZN

19/09/2026 Sabato 15.00 Udinese-Cagliari DAZN

19/09/2026 Sabato 18.00 Roma-Inter * DAZN

19/09/2026 Sabato 20.45 Venezia-Lazio DAZN/SKY

20/09/2026 Domenica 12.30 Fiorentina-Napoli DAZN

20/09/2026 Domenica 15.00 Frosinone-Como DAZN

20/09/2026 Domenica 15.00 Parma-Genoa DAZN

20/09/2026 Domenica 18.00 Juventus-Atalanta * DAZN/SKY

20/09/2026 Domenica 20.45 Milan-Lecce DAZN



(*) Scelta ("pick") effettuata dal licenziatario dei diritti audiovisivi come da CU n. 207 del 24 giugno 2026.

(**) Se la società Juventus giocherà MD 1 di UEFA Europa League il giorno mercoledì 16 settembre 2026, la gara Sassuolo-Juventus si disputerà sabato 12 settembre alle ore 18.00 e Lazio-Milan domenica 13 settembre alle ore 20.45. Se la società Milan giocherà MD 1 di UEFA Europa League il giorno mercoledì 16 settembre 2026, la gara Lazio-Milan si disputerà sabato 12 settembre alle ore 18.00 e Sassuolo-Juventus domenica 13 settembre alle ore 20.45.

(***) La calendarizzazione delle gare Como-Parma, Napoli-Bologna, e Torino-Roma può essere modificata in funzione del calendario di MD 1 di UEFA Champions League, con particolare riferimento alla giornata di giovedì 10 settembre 2026.

Di seguito le possibili programmazioni delle gare.

Nel caso in cui più di una squadra fosse impegnata nella giornata di giovedì 10 settembre nel MD 1 di UEFA Champions League, Lega Calcio Serie A si riserva la facoltà di variare la programmazione delle gare coinvolte all'esito del Calendario UEFA.