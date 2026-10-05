Napoli Basket, domani trasferta in Montenegro per l'Eurocup: la presentazione di Spissu

Torna in Eurocup il Napoli Basketball che affronta domani, nella gara valevole per la seconda giornata del gruppo C, la squadra montenegrina del Buducnost Podgorica. La partita si disputerà allo Sportski Centar Moraca, con inizio alle ore 19.00.

Dopo l'ottima partenza in Serie A ed in Europa, la squadra di Coach Repesa affronta una delle "grandi" della competizione. Entrambe le squadre hanno vinto la prima gara disputata, gli azzurri superando il Bourg-en-Bresse, il Buducnost si sono imposti 99-75 in Polonia contro lo Slask Wroclav, prossimo avversario europeo del Napoli Basketball. Nel match di Aba League disputato nel weekend, la squadra di Coach Zakelj ha vinto in Slovenia con il Krka Novo Mesto 77-72.

Dichiarazione Marco Spissu:

"Ci aspetta una partita impegnativa, come tutte quelle di Eurocup, che arriva dopo una vittoria sofferta nell'ultimo turno di Serie A. Sarà la prima trasferta europea, non semplice considerando anche il viaggio. Stiamo cercando di costruire qualcosa di importante per questa città. Andremo a Podgorica per i 2 punti. Troveremo un campo molto caldo ed ostico. Servirà la giusta aggressività fin dal primo minuto."