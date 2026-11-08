Napoli Basket, rimonta incredibile da -18 nel derby! Scafati ribaltata negli ultimi 30": azzurri primi!
Il Napoli Basketball è protagonista di una rimonta spettacolare nel derby campano contro la Longobardi Scafati, valido per la settima giornata di Serie A. La formazione di Jasmin Repesa, dopo essere stata costretta a inseguire con uno svantaggio arrivato fino a 18 punti, riesce a ribaltare l'inerzia della sfida al PalaMangano. Una partita complicata per gli azzurri, messi a dura prova dai padroni di casa, che per lunghi tratti mantengono il controllo del punteggio prima di subire il ritorno dei partenopei.
Scafati-Napoli, rimonta clamorosa: gli azzurri cambiano tutto negli ultimi 30 secondi
Il momento decisivo arriva negli ultimi 30 secondi, quando Napoli trova lo scatto che cambia il finale del derby. Scafati, dopo aver costruito un vantaggio importante nel corso dell'incontro, non riesce a contenere il ritorno della squadra di Repesa. Una rimonta che mette in evidenza la capacità di reazione degli azzurri e il peso degli episodi nei momenti conclusivi della partita. Per Napoli, reduce da un ottimo avvio di campionato, il derby rappresenta un'altra prova significativa del carattere della squadra.
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