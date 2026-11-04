Napoli Basket vince ancora, ma Repesa non è soddisfatto: "Abbiamo una brutta abitudine"

Continua a vincere il Napoli Basketball che supera la Dolomiti Energia Trentino per 90-79 , nella sesta giornata del girone C di Eurocup. Gli azzurri centrano la sesta vittoria consecutiva mantenendo cosi il primo posto nel raggruppamento. Il miglior realizzatore è Ramsey con 20 punti. In doppia cifra anche Seljaas, White, Dowtin e Petrucelli, Marco Spissu chiude con 12 assist. Coach Repesa ha dovuto rinunciare, oltre a Brown e Jakimovski, anche a Leonardo Totè, out per influenza.

Parte meglio Trento nel primo quarto, trascinata da Olivari. La formazione di Rossi si porta avanti sul 7-10, Napoli reagisce con Ramsey ma la schiacciata di Bayehe porta gli ospiti sul 10-17. Parziale da una parte e dall’altra, Trento torna sul +5 ma gli azzurri, sul finale, con Ramsey, Spissu e Seljaas chiudono il primo quarto sul 24-21. Ottimo inizio di secondo quarto per Napoli con Petrucelli e Seljaas, Trento risponde con due triple di Bertini, Dowtin jr. segna in entrata, Trento realizza da sotto con C. Brown, 33-30, timeout Repesa. Napoli si riporta a +5 con Brown ma il finale è tutto per Trento che, con i rimbalzi offensivi di Bayehe e Bayo sorpassa gli azzurri chiudendo il primo tempo sul 37-39.

Trento si porta sul +6 ad inizio terzo quarto con C. Brown, Napoli trova un minibreak di 5-0 con White e Sankare, Bayehe segna per Trento,43-46 a metà quarto. Gli azzurri si riavvicinano dalla lunetta ma è ancora la tripla di Brown a riportare Trento sul +4, ma Napoli, con Ramsey, Seljaas e White piazza il 15-0 di parziale per il per il 62-51 interrotto dalla tripla di Bertini. Nel finale segna Spissu da 3, 65-54 a fine terzo quarto. L’ultimo parziale si apre con la tripla di Ramsey, Bayehe mette 5 punti consecutivi, Caruso in tap-in dopo un grande assist di Seljaas, 3 su 3 ai liberi di D. Brown, Bertini colpisce da 3, 72-65, timeout Napoli. Torna a segnare Napoli con Petrucelli, 5 punti in fila, Olivari realizza col fallo, 77-68 a 5 dalla fine. Trento non molla, ancora con Olivari ma Napoli concretizza al meglio il disrouptive foul con Dowtin jr, la tripla di Seljaas dall’angolo chiude la gara. Il match finisce 90-79, l’Alcott Arena può festeggiare ancora.

Dichiarazione Coach Jasmin Repesa: "Non posso essere soddisfatto dell’approccio della squadra. Avevo chiesto prima della partita di controllare la transizione di Trento cosi come i rimbalzi offensivi, e non è stato fatto. E’ un’abitudine che non mi piace, dobbiamo assolutamente lavorare su questo. Complimenti alla squadra per la vittoria ma non posso essere contento. Serve altro se vogliamo continuare a fare bene."