Basket, Napoli non si ferma più in Eurocup: sei vittorie su sei
Prosegue la marcia trionfale del Napoli in Eurocup. Gli azzurri conquistano la sesta vittoria in altrettante partite, confermando un avvio di stagione praticamente perfetto. A farne le spese è questa volta Trento, capace di tenere testa ai padroni di casa per oltre metà gara prima di cedere nella ripresa. Decisivo il terzo quarto, chiuso dal Napoli con un parziale di 28-15 che indirizza definitivamente la sfida.
Eurocup, Napoli supera anche Trento: Ramsey protagonista, Spissu dirige l'orchestra
A trascinare gli azzurri sono i 20 punti di Jahmi'us Ramsey e la prestazione di Zach Seljaas, autore di 18 punti e 9 rimbalzi. Fondamentale anche il contributo in regia di Marco Spissu, che distribuisce ben 12 assist.
A Trento non bastano i 18 punti di Jordan Bayehe e una prova convincente nella prima parte dell'incontro. Il Napoli conferma il suo straordinario momento di forma, con un bilancio complessivo di 11 vittorie e una sola sconfitta in questo inizio di stagione.
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