Calcio in Tv, le gare di sabato 18: c'è finale 3°/4° posto ma anche la prima Juventus
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Le partite in programma quest'oggi sabato 18 luglio
Penultimo appuntamento al mondiale americano, questa sera alle 23.00 la sfidra fra le deluse per il terzo e quarto posto fra Francia e Inghilterra. Per quanto riguarda i club di Serie A, via alle amichevoli estive: alle 12.00 tocca al Bologna, alle 15.00 alla Juventus.
Ecco dove vedere tutte le gare di oggi, sabato 18 luglio
12.00 Bologna-Arminia Bielefeld (Amichevole) - DAZN
15.00 Basilea-Juventus (Amichevole) - DAZN, SKY SPORT CALCIO, NOW
23.00 Francia-Inghilterra (Finale 3° - 4° posto Mondiali) - DAZN, RAI 1
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