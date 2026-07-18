Calcio in Tv, le gare di sabato 18: c'è finale 3°/4° posto ma anche la prima Juventus

Calcio in Tv, le gare di sabato 18: c'è finale 3°/4° posto ma anche la prima JuventusTuttoNapoli.net
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Oggi alle 07:00Brevi
di Redazione Tutto Napoli.net
Le partite in programma quest'oggi sabato 18 luglio

Penultimo appuntamento al mondiale americano, questa sera alle 23.00 la sfidra fra le deluse per il terzo e quarto posto fra Francia e Inghilterra. Per quanto riguarda i club di Serie A, via alle amichevoli estive: alle 12.00 tocca al Bologna, alle 15.00 alla Juventus.

Ecco dove vedere tutte le gare di oggi, sabato 18 luglio

12.00 Bologna-Arminia Bielefeld (Amichevole) - DAZN

15.00 Basilea-Juventus (Amichevole) - DAZN, SKY SPORT CALCIO, NOW

23.00 Francia-Inghilterra (Finale 3° - 4° posto Mondiali) - DAZN, RAI 1