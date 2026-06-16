Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: dove vedere Francia-Senegal

Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: dove vedere Francia-SenegalTuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 07:00Brevi
di Davide Baratto

In questo martedì 16 giugno non si ferma il calcio, continuano infatti gli appuntamenti con i Mondiali 2026: dopo le due gare di stanotte, Arabia Saudita-Uruguay e Iran-Nuova Zelanda, sarà la volta di Francia-Senegal, big match del Girone I previsto alle ore 21:00. Di seguito la programmazione in tv.

MARTEDÌ 16 GIUGNO 

21.00 Francia-Senegal (Mondiali) - DAZN e RAI 1