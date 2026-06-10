Calciomercato Inter, La Gazzetta dello Sport: "C'è Atta con Solet"
La prima pagina odierna de La Gazzetta dello Sport si apre con un titolo dedicato al mercato e alle strategie dell'Inter: «C'è Atta con Solet». Un richiamo che mette al centro due dei nomi più interessanti della formazione friulana e che trova ampio spazio nell'edizione del quotidiano sportivo. Tra le notizie principali selezionate dalla redazione non emergono in prima pagina riferimenti alle vicende del Napoli, assente dai titoli di maggiore evidenza presenti in copertina.
Mondiale per club protagonista in prima pagina
Al centro della prima campeggia invece il titolo «Mondiale a peso d'oro», dedicato all'imminente competizione internazionale e alle importanti ricadute economiche che il torneo porterà con sé. Il focus è rivolto in particolare agli aspetti finanziari della manifestazione, destinata a coinvolgere alcuni dei club più prestigiosi del panorama mondiale e a generare introiti significativi per le società partecipanti. Tra mercato, prospettive future e grandi eventi internazionali, il quotidiano dedica dunque la sua apertura a temi differenti rispetto all'attualità della squadra azzurra.
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