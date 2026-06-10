Prima pagina Calciomercato Napoli, Corriere dello Sport: "C'è il sì di Khalaili"

vedi letture

Il Corriere dello Sport dedica uno dei titoli di spalla della prima pagina odierna al Napoli, aprendo con: «Napoli, bloccato Khalaili». Il riferimento è al giovane esterno israeliano, finito nel mirino del club azzurro nell'ambito delle strategie di mercato per la prossima stagione. La notizia trova spazio tra i richiami principali del quotidiano, confermando l'attenzione verso le mosse della società partenopea in vista dell'estate.

Dall'Inter alla Roma, i temi della prima pagina

Al centro della copertina trova invece spazio l'Inter con il titolo «Palestra, assist a Chivu», un richiamo legato alla volontà dell'esterno e alle possibili evoluzioni di mercato che potrebbero favorire i piani del nuovo tecnico nerazzurro. Completano la prima pagina altri due titoli di spalla dedicati alle principali protagoniste della Serie A: «Roma, la fretta di Gasp», incentrato sulle richieste e sulle tempistiche del lavoro di Gian Piero Gasperini nella capitale, e «Pulisic si gioca il Milan», focus sul futuro del talento statunitense e sul ruolo che potrebbe ricoprire nel nuovo progetto rossonero. Una prima pagina ricca di spunti che intreccia mercato, strategie tecniche e prospettive per la prossima stagione.