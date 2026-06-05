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Calendario, trittico terribile per il Napoli! Prima al Maradona col Como, poi l'Inter a San Siro

Calendario, trittico terribile per il Napoli! Prima al Maradona col Como, poi l'Inter a San Siro
Oggi alle 18:51Brevi
di Davide Baratto
Calendario Serie A 2026/27, prime tre giornate difficili per gli azzurri: Genoa-Napoli, Napoli-Como, Inter-Napoli ad aprire il campionato

In questi minuti sta avvenendo il sorteggio del calendario di Serie A 2026/27 e per gli azzurri si pronostica un avvio molto complicato. Dopo la prima giornata in trasferta al Ferraris contro il Genoa, il Napoli affronterà il Como allo Stadio Maradona e poi al terzo turno sarà già Inter-Napoli a San Siro!

1ª giornata: Genoa-Napoli, 23 agosto 2026

2ª giornata: Napoli-Como, 30 agosto 2026

3ª giornata: Inter-Napoli, 6 settembre 2026