Prima pagina
Napoli americano? Il Mattino apre con Rizzetta: "Vogliamo il Napoli ma ADL non vende"
"Vogliamo il Napoli ma DeLa non vende", Il Mattino oggi apre in prima pagina con le parole di Matt Rizzetta, founder di Underdog Global Partners che ha manifestato la volontà di acquistare il club. Il sommario: "Offerta del patron del Napoli Basket, secco no del presidente azzurro". Di seguito la prima pagina integrale.
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Giornalista, match analyst e volto della cantera di TuttoNapoli.net e di Radio Tutto Napoli, dove segue l’attualità del Napoli con approfondimenti e analisi.
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