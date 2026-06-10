Ufficiale Novità in radio, Carlo Alvino lascia Crc: svelato il motivo

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Il giornalista Carlo Alvino lascia Radio Crc, emittente radiofonica legata al mondo SSC Napoli essendo radio partner del club azzurro. Nel corso della sua esperienza a Radio Crc, il giornalista ha seguito da vicino le vicende della squadra, offrendo commenti, analisi e aggiornamenti che hanno accompagnato quotidianamente i tifosi la mattina dalle ore 9. L'addio, già ufficializzato, è avvenuto "per motivi personali".