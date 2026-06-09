Palestra-Inter, Gazzetta: "Rilancio a 45mln. Juve su Brahim Diaz"
La prima pagina de La Gazzetta dello Sport apre con le strategie di mercato dell’Inter. In evidenza il titolo: “Palestra, già per il ritiro. L’Inter offre 45 milioni”, con il club nerazzurro intenzionato ad accelerare i tempi per mettere a disposizione il giocatore già durante la preparazione estiva e chiudere un’operazione considerata prioritaria.
Spazio anche alle manovre della Juventus, che continua a monitorare il profilo di Brahim Díaz per rafforzare il reparto offensivo. Sul fronte allenatori, invece, trova risalto la situazione del Milan, con il titolo “Glasner vuole il Milan”, che accende i riflettori sulle possibili evoluzioni per la panchina rossonera. In questa edizione del quotidiano, non trovano spazio in prima pagina riferimenti al Napoli, mentre l’attenzione è concentrata principalmente sulle vicende di Inter, Juventus e Milan.
Serie A Enilive 2026-2027
|VS
|Genoa
|Napoli
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro