Prima pagina Parla Chivu, Gazzetta: "La mia Inter ha sempre fame"

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«La mia Inter ha sempre fame». È questo il titolo che campeggia sulla prima pagina de La Gazzetta dello Sport, che dedica ampio spazio alle parole di Cristian Chivu. L’allenatore nerazzurro traccia la strada per il futuro della squadra, sottolineando la volontà di mantenere alta l’ambizione e la competitività del gruppo. Dall’intervista emerge la determinazione di un’Inter intenzionata a non accontentarsi dei risultati ottenuti e a continuare a inseguire nuovi traguardi, facendo della mentalità vincente uno dei propri punti di forza.

Juve, idea Sorloth per l’attacco

Nella parte bassa della prima pagina trova spazio anche la Juventus e le strategie di mercato del club bianconero. Secondo il quotidiano sportivo, la dirigenza starebbe valutando il profilo di Alexander Sorloth per rinforzare il reparto offensivo. L’operazione potrebbe essere favorita dalle risorse economiche che verrebbero liberate dalla gestione del caso Dusan Vlahovic, consentendo alla società di muoversi con maggiore margine sul mercato. Un’indiscrezione che conferma come la Juventus sia già al lavoro per costruire la squadra della prossima stagione.