UFFICIALE - Boban si dimette dalla UEFA: "Ceferin voleva cambiare statuto per ricandidarsi"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Zvonimir Boban ha rassegnato le sue dimissioni dal ruolo di Head of Football della UEFA. Dopo le indiscrezioni arrivate poco fa, è la stessa UEFA ad annunciare l'addio della leggenda croata con un breve comunicato: "La UEFA desidera annunciare la partenza di Zvonimir Boban di comune accordo. Boban è entrato nell'organizzazione nel 2021 come capo del calcio e ha avviato diversi progetti significativi nello sviluppo tecnico, tra cui la creazione dello UEFA Football Board e dello Youth Football Forum.

La UEFA esprime la sua gratitudine al signor Boban per il suo servizio dedicato e gli augura buona fortuna per i suoi impegni futuri di carriera".

Cosa è successo

L'ex centrocampista del Milan e della Nazionale croata, in carica dal 2021 dopo aver lavorato in precedenza con Gianni Infantino alla FIFA, ha criticato Aleksander Ceferin perché vorrebbe votare un emendamento che gli permetterebbe di candidarsi per un nuovo mandato (secondo la normativa vigente, quello in corso avrebbe dovuto essere l’ultimo): "Anche se ho espresso la mia totale disapprovazione, il presidente della UEFA ritiene che non vi siano ostacoli legali ai cambiamenti che propone, né alcun problema etico o morale, e desidera portare fino in fondo il suo piano per promuovere le sue aspirazioni personali", ha detto a L'Equipe.

"Ironicamente, è stato lui a presentare e incarnare le riforme nel 2017, per evitare questo possibilità. Queste regole sono state introdotte proprio per proteggere la UEFA dal malgoverno e dal vecchio sistema. Che egli volti le spalle a questi valori sfugge ad ogni comprensione. Essere complice di tutto ciò andrebbe contro tutti i principi e i valori che ho sempre difeso. Non voglio essere un eroe, soprattutto perché non sono l'unico a pensarla così, ma è con infinito rammarico, e con il cuore pesante, che mi rendo conto che non ho altra scelta che lasciare la UEFA".