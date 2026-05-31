Ultim'ora Futuro Vergara, Romano: "Verrà affrontato con Allegri, ad oggi nessuna trattativa col Tottenham"

vedi letture

Napoli, Allegri atteso per l’ufficialità: da valutare Lucca e Vergara.

Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato internazionale, ha parlato delle trattative del Napoli attraverso il proprio canale YouTube: "Sarà la settimana in cui il Napoli aspetta che si liberi Max Allegri dal Milan per poi passare alla fase formale d'arrivo del suo nuovo allenatore. Ricordiamo un accordo biennale 5 milioni netti a stagione, tutto pronto tra Alleghi e il Napoli, è una scelta fatta già nella giornata di giovedì. Quello che manca, appunto, è che Allegri si liberi dal Milan per poi arrivare, ripeto, alla parte formale, ma il Napoli il suo allenatore l'ha scelto, nonostante si parli anche di nervosismo, di tensione. E' un po' il gioco delle parti in questo tipo di situazione, ma sicuramente l'allenatore il Napoli lo ha lo ha scelto e anche con convinzione".

Su Lucca: "A proposito di Napoli, dobbiamo dire che intanto rientra ufficialmente Lorenzo Lucca dal Nottingham Forest dopo Folorunsho, che non è stato riscattato dal Cagliari. Il Nottingham Forest questo weekend ha informato ufficialmente il Napoli che non riscatterà Lorenzo Lucca. Non ci sono mai stati grandi dubbi, ma l'intenzione del Forest è diventata carta scritta durante l'ultimo diciamo weekend e quindi sicuramente la questione di Lucca andrà analizzata. Si parlerà chiaramente con Max Allegri di tutti questi giocatori che rientrano dai prestiti per capire se può esserci qualche opportunità. Per Lucca posso dirvi che, come vi avevo raccontato anche ad aprile, l'indicazione è una preferenza italiana. Quindi dopo un'esperienza all'estero che tra l'altro per Lucca non è la prima, giocato anche all'Ajax oltre che al Nottingham Forest, c'è la volontà di restare in Italia, di avere un altro club italiano, magari anche meno importante, meno prestigioso, ma dove poter giocare con continuità, dove avere la possibilità, insomma, di provare a rivedere il Lucca di Udine".

Su Vergara: "Invece arrivano tante tantissime domande a proposito del futuro di Vergara. Il discorso Vergara verrà affrontato con l'allenatore per capire come giocherà il Napoli di Max Allegri e questo chiaramente andrà anche a condizionare determinate scelte. Oggi non risulta che il Napoli sia in trattativa concreta o avanzata per vendere Vergara, almeno fino ad ora. Dovesse succedere, lo racconteremo, ma in tanti ci state chiedendo di una destinazione Premier League, del Tottenham e di altre cose. A noi non risulta che ci sia un discorso in piedi con il Tottenham, non ci risulta che ci sia una trattativa avanzata o ancora concreta".