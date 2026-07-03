Accostato anche al Napoli, Davis vicino al rinnovo con l'Udinese

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Ieri alle 19:20 Calciomercato Napoli di Pierpaolo Matrone @PieroMatrone di Fonti preferite

Keinan Davis è reduce dalla sua miglior stagione all'Udinese e ha attirato l'interesse di qualche big. Ma i friulani provano a blindarlo.