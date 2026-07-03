Accostato anche al Napoli, Davis vicino al rinnovo con l'Udinese

Accostato anche al Napoli, Davis vicino al rinnovo con l'UdineseTuttoNapoli.net
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Ieri alle 19:20Calciomercato Napoli
di Pierpaolo Matrone
Keinan Davis è reduce dalla sua miglior stagione all'Udinese e ha attirato l'interesse di qualche big. Ma i friulani provano a blindarlo.

Secondo quanto scrive TuttoUdinese.it, il bomber friulano Keinan Davis ha in tasca l'accordo per prolungare il contratto in scadenza a giugno 2027 e il 28enne di Stevenage continuerà a essere uno dei pilastri all'interno della rosa dei bianconeri.

Rinnovo Davis, l'Udinese va oltre

L'Udinese ha in mano l’opzione di rinnovo per un’ulteriore stagione, ma l'obiettivo è quello di legarsi ancora di più con l'attaccante e blindandolo, respingendo le possibili avances di altre squadre pur di confermarlo. Davis nelle ultime settimane sondaggi della Roma di Gian Piero Gasperini che cerca un vice Malen e nei mesi scorsi è stato accostato anche al Napoli.