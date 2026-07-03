Gila-Milan, Romano: "Si chiude: ecco la cifra. Amorim ha chiamato il calciatore"

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Il Milan ha superato tutti nella corsa a Mario Gila, soprattutto il Napoli che era da tempo sul calciatore e adesso se lo vede sfuggire. Stando a quanto riportato da Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di calciomercato, ci sarebbe già stato anche un contatto tra il difensore spagnolo e Ruben Amorim, nuovo allenatore rossonero che lo ha voluto fortemente. Una chiamata, un contatto diretto, che avvicina sempre di più il calciatore a San Siro allontanandolo dalla piazza partenopea.

Milan e Lazio verso la chiusura per Gila

La società rossonera ha raggiunto l'intesa con Mario Gila riguardo i termini del contratto: accordo fino al 2031 con ingaggio da circa 5 milioni di euro a stagione. Adesso la palla passa ai due club - aggiunge Fabrizio Romano - che devono finalizzare l'operazione su cifre e valutazione: i biancocelesti partono da 30 milioni di euro.