Accostato al Napoli, Dorval va al Catanzaro: sarà l'erede di Favasuli

Accostato al Napoli, Dorval va al Catanzaro: sarà l'erede di FavasuliTuttoNapoli.net
Oggi alle 15:30Calciomercato Napoli
di Fabio Tarantino

Il Catanzaro riparte subito con rinnovate ambizioni dopo le diverse cessioni di questo calciomercato con Favasuli al Napoli. I giallorossi, guidati dal prezioso lavoro del direttore sportivo Ciro Polito, hanno infatti chiuso un doppio colpo: l'arrivo di Mehdi Dorval dal Bari e di Nicola Mosti dalla Juve Stabia.

Lo stesso ds del Catanzaro ora è pronto per ricostruire una rosa che, dopo le cessioni effettuate, hanno portato circa 25 milioni di valori (non incassi) complessivi. Lo riporta Sky Sport. 