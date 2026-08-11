Tuttonapoli Favasuli jolly, altro che terzino destro: ecco dove ha sempre giocato in carriera

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Costantino Favasuli, classe 2004 e 22 anni, è un vero jolly per la fascia. Il giocatore del Catanzaro può infatti ricoprire diversi ruoli, giocando sia a destra sia a sinistra. Secondo i dati di Transfermarkt, in carriera ha collezionato 56 presenze da esterno destro di centrocampo, 34 da terzino sinistro e altre 37 da esterno sinistro di centrocampo. Numeri che testimoniano la sua duttilità e la capacità di adattarsi a differenti posizioni sulla corsia. Nel corso della sua carriera, inoltre, Favasuli è stato impiegato anche in altri ruoli offensivi: sono 5 le partite disputate da ala sinistra, mentre ha giocato anche un paio di gare da trequartista e da ala destra.

Favasuli, un jolly per il Napoli: può giocare su entrambe le fasce

La sua versatilità rappresenta quindi uno degli aspetti più interessanti del profilo del giocatore. Prossimo acquisto del Napoli, Favasuli potrebbe offrire diverse soluzioni all’interno della rosa, garantendo un’alternativa su entrambe le corsie. A sinistra potrebbe infatti essere utilizzato per far rifiatare Leonardo Spinazzola e Mathías Olivera, mentre sulla fascia opposta potrebbe rappresentare una soluzione per sostituire Giovanni Di Lorenzo. Un elemento duttile, dunque, capace di adattarsi alle esigenze della squadra e di ricoprire più ruoli senza limitarsi a una sola posizione.