Non solo Badiashile, Sportitalia: "Il Napoli tiene in caldo Todibo per la difesa"

vedi letture

Il Napoli attende a stretto giro una risposta dal Chelsea per Benoît Badiashile. Il club azzurro ha già indicato le proprie condizioni per l’operazione e ora aspetta un riscontro da parte della società inglese, con l’obiettivo di capire se ci siano i margini per arrivare a un’intesa. La trattativa resta quindi in una fase di attesa, con il Napoli che continua a monitorare la situazione e si prepara a valutare la risposta del Chelsea nelle prossime ore.

Napoli, Badiashile resta in attesa: Todibo l’alternativa

Nel frattempo, il Napoli tiene in caldo anche Jean-Clair Todibo. Il difensore francese è stato sondato dal club azzurro, come già raccontato, e rappresenta un’alternativa nel caso in cui non dovesse concretizzarsi la pista Badiashile. Todibo continua inoltre a essere seguito da altre società: oltre all’interesse del Napoli, il giocatore è stato sondato anche dall’Atalanta e da un altro paio di club. Lo ha riportato Alfredo Pedullà su X.