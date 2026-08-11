Favasuli-Napoli, il suo arrivo ricorda quello di Di Lorenzo

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Favasuli sempre più vicino al Napoli. La trattativa tra il club azzurro e il giovane esterno prosegue e, secondo quanto riportato da Il Mattino, la presenza a Dimaro di Mario Giuffredi, agente del calciatore, sta favorendo il dialogo tra le parti. Il 22enne si è messo in evidenza nell’ultima stagione di Serie B, attirando l’interesse di diverse società. Il Napoli, però, ha anticipato la concorrenza, individuando in lui un profilo di prospettiva: inizialmente potrebbe crescere alle spalle dei giocatori più esperti, con l’obiettivo di diventare in futuro un titolare ad alti livelli. Le sue prestazioni hanno inoltre attirato l’attenzione della Nazionale.

Favasuli, investimento per il futuro

Le richieste del Catanzaro potrebbero essere soddisfatte con un investimento complessivo di circa 7-8 milioni di euro. Una parte significativa della somma, il 50%, spetterebbe però alla Fiorentina, precedente club del giocatore, che lo ha formato nel proprio settore giovanile e ceduto a titolo definitivo al Catanzaro un anno fa, mantenendo una percentuale sulla futura rivendita. Il progetto del Napoli per Favasuli ricorda quello seguito a suo tempo per Giovanni Di Lorenzo, con il club pronto ad anticipare l’arrivo in Serie A del calciatore. Inoltre, l’età del giovane esterno gli permetterebbe di non incidere sulle dinamiche legate alle liste, rendendo l’operazione particolarmente interessante per la società azzurra.