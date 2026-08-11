Gabriel Jesus, Sky: "Basta addio Lukaku e Lang? Dubbio Lucca e gestione punte"

vedi letture

Gabriel Jesus resta nella lista degli obiettivi della squadra di Massimiliano Allegri, ma il Napoli dovrà prima valutare attentamente i margini economici dell’operazione. In particolare, bisognerà capire se la cessione di Noa Lang sarà sufficiente per permettere al club azzurro di affondare il colpo per l’attaccante brasiliano. La situazione resta quindi da monitorare, con la società partenopea che continua a valutare diverse possibilità per completare il proprio reparto offensivo. L’eventuale arrivo di Gabriel Jesus rappresenterebbe infatti un investimento importante e imporrebbe al Napoli di fare alcune valutazioni anche sulla composizione dell’attacco. Lo si legge su Sky Sport.

Napoli, Gabriel Jesus resta un obiettivo: il nodo è la rosa degli attaccanti

Nella rosa del Napoli è già presente Lorenzo Lucca, per il quale il club ha effettuato un investimento importante nell’estate 2025. L’eventuale acquisto di Gabriel Jesus porterebbe quindi gli azzurri ad avere tre punte centrali a disposizione. Una situazione che richiederebbe inevitabilmente una gestione attenta degli spazi e delle gerarchie nel reparto offensivo. Per questo motivo, la possibile cessione di Noa Lang potrebbe diventare un passaggio determinante per consentire al Napoli di muoversi sul mercato e puntare concretamente sul brasiliano.