Zeballos-Napoli: sogna gli azzurri e aspetta (ancora) Manna, ma Boca indispettito

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Il Napoli resta la prima scelta di Exequiel Zeballos. Secondo quanto riferito da Kiss Kiss Napoli, il club azzurro aveva raggiunto un accordo di massima per il giocatore, che continua a volere esclusivamente la destinazione partenopea. Gli agenti dell’argentino, inoltre, non avrebbero avuto contatti con altri club e intendono mantenere la parola data al Napoli e al direttore sportivo Giovanni Manna. La situazione, però, non è completamente definita. Il Boca Juniors sarebbe infatti indispettito dal fatto che il Napoli non si sia ancora fatto sentire per procedere concretamente con l’operazione. Tra le società era stata raggiunta un’intesa di massima sulla base di circa 10 milioni di dollari, pari a poco meno di 9 milioni di euro, ma al momento non sono arrivati ulteriori passi da parte del club azzurro. Una fase di attesa che tiene aperti diversi scenari per il futuro del giocatore.

Zeballos-Napoli, il Celta Vigo si inserisce: gli agenti prendono tempo

Nel frattempo, il Boca Juniors ha ricevuto un’offerta da parte del Celta Vigo per Zeballos. L’entourage del giocatore, però, ha deciso di mettere in stand-by la proposta del club spagnolo, proprio perché la priorità resta il Napoli. Zeballos continua quindi ad aspettare un segnale concreto dagli azzurri, forte della volontà già manifestata di trasferirsi in Italia. La situazione potrebbe tuttavia cambiare nel caso in cui il Celta Vigo dovesse tornare a farsi sentire direttamente con gli agenti. In quel caso, l’entourage sarebbe disposto ad ascoltare la proposta e valutare concretamente l’ipotesi spagnola. Il Napoli resta dunque la prima scelta di Zeballos, ma l’assenza di nuovi contatti con il Boca Juniors lascia ancora aperta la porta al Celta Vigo.