Di Lorenzo-Napoli, fatta per il rinnovo: accordo fino al 2030 e presto le firme

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Giovanni Di Lorenzo ha raggiunto un accordo verbale con il Napoli per il rinnovo del contratto fino a giugno 2030. Il capitano azzurro, dunque, continuerà la sua esperienza in maglia partenopea dopo aver trovato l’intesa sul nuovo accordo con il club. La volontà delle parti è stata definita e l’operazione è ormai indirizzata verso la conclusione. Di Lorenzo resta così un punto fermo del progetto del Napoli, con il club che ha scelto di proseguire il rapporto con il proprio capitano.

Di Lorenzo-Napoli, accordo raggiunto: il capitano resta fino al 2030

L’accordo è stato definito anche con il suo agente, Mario Giuffredi, con tutte le parti coinvolte che hanno raggiunto un’intesa sui termini del nuovo contratto. Restano ora da completare i passaggi formali necessari per rendere ufficiale il rinnovo. La firma rappresenterà l’ultimo step dell’operazione e permetterà al Napoli di blindare il proprio capitano fino a giugno 2030. Di Lorenzo continuerà quindi a vestire la maglia azzurra, mentre il club si prepara a completare la documentazione e tutti gli adempimenti previsti.