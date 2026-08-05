Zeballos bloccato da Manna: una cessione può sbloccare l'affare

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Il futuro di Noa Lang potrebbe però cambiare nuovamente gli scenari

Il Napoli continua a guardare al mercato degli esterni offensivi e tiene vivo l'interesse per Exequiel Zeballos. L'argentino del Boca Juniors, soprannominato "Changuito", resta un obiettivo concreto del direttore sportivo Giovanni Manna, anche se l'operazione è momentaneamente in stand-by. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, "il ds Manna ha bloccato da settimane Exequiel Zeballos detto il Changuito, 24 anni, ala sinistra argentina in scadenza con il Boca". Il quotidiano aggiunge che il giocatore "non rinnoverà e vuole la squadra che fu del Diego", manifestando quindi la volontà di trasferirsi al Napoli.

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L'operazione, però, è stata momentaneamente congelata. Come spiega il Corriere dello Sport, "le esigenze di mercato hanno costretto a infilare l'operazione in congelatore", con il club azzurro che ha dovuto dare priorità ad altre trattative. Il futuro di Noa Lang potrebbe però cambiare nuovamente gli scenari. Il quotidiano sottolinea infatti che "l'eventuale uscita di Lang offrirebbe l'occasione di scongelarla", lasciando intendere che una cessione dell'esterno olandese permetterebbe al Napoli di tornare con decisione su Zeballos. Per il momento, dunque, tutto resta in sospeso. Come conclude il Corriere dello Sport, "si vedrà, è tutto concatenato e sarà una questione di scelte"