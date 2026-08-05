Favasuli, Napoli l'ha blindato e la Fiorentina attende: il motivo

Favasuli, Napoli l'ha blindato e la Fiorentina attende: il motivoTuttoNapoli.net
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Oggi alle 11:00Calciomercato Napoli
di Arturo Minervini
Il terzino destro, classe 2004, è reduce dall'esperienza con il Catanzaro ed è nel giro dell'Under 21 italiana.

Secondo il Corriere dello Sport, il Napoli continua a muoversi in ottica futura e avrebbe già messo le mani sul difensore Costantino Favasuli. Il quotidiano parla di un giocatore ormai "prenotato, diciamo anche blindato" dal club azzurro.

Napoli-Favasuli, il laterale è blindato

Il terzino destro, classe 2004, è reduce dall'esperienza con il Catanzaro ed è nel giro dell'Under 21 italiana. La sua valutazione si aggira intorno ai 7 milioni di euro, con un dettaglio importante: il 50% dell'eventuale futura rivendita spetterà alla Fiorentina, che ha mantenuto tale percentuale al momento della cessione.