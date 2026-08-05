Voci su Theo Hernandez-Napoli, Romano risponde così ai tifosi

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Dopo la cessione di Miguel Gutierrez al Bayer Leverkusen, nelle ultime ore è tornato a circolare anche il nome di Theo Hernandez

Dopo la cessione di Miguel Gutierrez al Bayer Leverkusen, nelle ultime ore è tornato a circolare anche il nome di Theo Hernandez come possibile rinforzo per il Napoli. A fare chiarezza sulla situazione è stato il giornalista ed esperto di mercato Fabrizio Romano, intervenuto sul proprio canale YouTube. Romano ha ridimensionato le indiscrezioni che accostano il terzino francese agli azzurri:

Theo Hernandez, stipendio insostenibile per la Serie A

"Tra le domande che riceviamo dobbiamo chiarire qualcosa anche su un altro nome, che è quello di Theo Hernandez. Perché Theo Hernandez è stato accostato a diversi club negli ultimi giorni. È un nome che torna con continuità sul nostro mercato perché il Milan, da quando l'ha salutato, ha lasciato il ricordo di Theo che tutti noi abbiamo negli occhi. Gli accostamenti alla Juventus negli ultimi giorni, qualcuno ha parlato anche di Napoli dopo l'addio di Miguel Gutierrez. Theo Hernandez guadagna tantissimo e quindi, dal punto di vista economico, è un'operazione che rappresenta più fantasia che realtà, bisogna aggiungere che l'Al-Ittihad, da quanto mi risulta, non lo ha inserito tra i giocatori in uscita."