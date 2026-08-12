Lukaku scatenato, bagno di folla a Istanbul: urla con i tifosi "Fener campione!"
Bagno di folla a Istanbul per Romelu Lukaku, pronto a cominciare ufficialmente la sua nuova avventura con il Fenerbahce. Dopo le vacanze successive al Mondiale e una prima parte delle visite mediche, l'attaccante belga è sbarcato in Turchia trovando ad attenderlo numerosi sostenitori gialloblù. Ad accogliere l'ex centravanti del Napoli all'aeroporto anche il direttore sportivo Oguz Cetin, in una serata caratterizzata da cori, entusiasmo e grande partecipazione dei tifosi.
Lukaku scatenato con i tifosi del Fenerbahce
Lukaku si è immediatamente lasciato coinvolgere dall'atmosfera e dall'entusiasmo dei suoi nuovi sostenitori. Il belga ha partecipato alla festa all'esterno dell'aeroporto, caricando ulteriormente una tifoseria che sogna di tornare a conquistare il titolo. L'ex Napoli ha anche urlato insieme ai presenti uno dei cori dedicati alla squadra: “Gialloblù, il Fener è campione!”. Un primo assaggio del clima che accompagnerà Big Rom nella sua nuova esperienza a Istanbul. Di seguito le immagini, diventate già virali sui social.
🚨 Romelu Lukaku: „Sari Lacıvert Şampiyon Fener!” pic.twitter.com/mwHzpFIMyI— FenerXtra | Fan (@FenerXtraDE) August 12, 2026
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