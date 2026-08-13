Badiashile più vicino: accordo a un passo, cosa manca per la chiusura

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La cessione di Romelu Lukaku ha impresso una svolta determinante alle manovre di mercato del Napoli, garantendo non solo un importante incasso dalla vendita del cartellino ma anche un risparmio di undici milioni di euro lordi sull'ingaggio dell'attaccante belga. Questa disponibilità finanziaria ha immediatamente sbloccato la campagna acquisti in entrata. Mentre la dirigenza resta alla finestra per valutare eventuali margini d'azione su Gabriel Jesus, la priorità assoluta si è spostata sul reparto arretrato. Nella giornata di ieri, il club azzurro ha compiuto un passo avanti significativo nella trattativa con il Chelsea per Benoit Badiashile, sulla base di un prestito oneroso da tre milioni di euro, sebbene vada ancora trovato l'accordo finale sulle cifre del diritto di riscatto oltre quota venti milioni. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

Corsa contro il tempo per la difesa e visite a Roma

Il direttore sportivo Manna sta lavorando alacremente per mettere il centrale francese a disposizione di Allegri entro il 18 agosto. Per quella stessa data sono già state pianificate le visite mediche di Costantino Favasuli, prelevato dal Catanzaro con la formula del prestito da un milione e obbligo di riscatto fissato a sei. Si prefigura una vera e propria corsa contro il tempo per la società partenopea: con l'inizio della nuova stagione ormai imminente, la dirigenza azzurra deve tamponare il prima possibile l'emergenza numerica e strutturale presente in difesa.