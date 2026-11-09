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ADL pronto ad accontentare Allegri sul mercato! Sky: due i ruoli da rinforzare

ADL pronto ad accontentare Allegri sul mercato! Sky: due i ruoli da rinforzareTuttoNapoli.net
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Oggi alle 21:15Calciomercato Napoli
di Davide Baratto
Massimo Ugolini fa il punto sul mercato del Napoli: De Laurentiis pronto ad assecondare Allegri, possibili rinforzi in attacco e a centrocampo

Il Napoli potrebbe intervenire sul calciomercato di gennaio per risolvere alcune delle difficoltà emerse in questa prima parte di stagione. A fare il punto è Massimo Ugolini, giornalista di Sky Sport, intervenuto nel corso di Ne Parliamo il Lunedì su Canale 8. Secondo Ugolini, il presidente Aurelio De Laurentiis avrebbe mostrato disponibilità per soddisfare le esigenze di Massimiliano Allegri, con la possibilità di rinforzare la rosa soprattutto in due reparti: attacco e centrocampo.

Ugolini: "De Laurentiis disponibile ad accontentare Allegri, servono una punta e una mezz'ala"

"Restano dei problemi strutturali ai quali bisognerà porre rimedio a gennaio. Da questo punto di vista mi sembra che sia chiara la disponibilità del Presidente a venire incontro alle esigenze dell'allenatore. Poi capiremo in quali ruoli, probabilmente una prima punta e una mezz'ala, ma già questo mi sembra un passo in avanti", le parole di Massimo Ugolini.