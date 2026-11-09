Clamoroso retroscena Palladino: fece arrabbiare l'Atalanta perché aspettava il Napoli

Napoli, Raffaele Palladino era tra i candidati alla successione di Antonio Conte. Il retroscena sulle trattative con l'Atalanta e il mancato rinnovo.

Raffaele Palladino sta rilanciando il Bologna, con cinque vittorie, un pareggio e una sola sconfitta nelle prime sette partite della sua gestione. Un rendimento che conferma le qualità dell'allenatore napoletano, protagonista anche della ripresa dell'Atalanta dopo l'esperienza di Ivan Juric. Eppure, il suo futuro avrebbe potuto essere molto diverso: la scorsa estate, infatti, Palladino era finito anche nel mirino del Napoli, alla ricerca di un nuovo allenatore dopo l'addio di Antonio Conte.

Palladino-Napoli, il retroscena: era tra i favoriti insieme a Italiano

Come racconta Tuttomercatoweb.com, Palladino era considerato uno dei principali candidati alla panchina azzurra insieme a Vincenzo Italiano. Sullo sfondo esisteva anche una possibile opportunità al Milan. Queste prospettive avrebbero spinto l'allenatore a prendere tempo davanti alla proposta di rinnovo dell'Atalanta fino al 2029, arrivata dopo la vittoria contro il Borussia Dortmund e la successiva pesante sconfitta contro il Bayern Monaco. La società bergamasca, però, non avrebbe gradito l'attesa, interpretandola come il segnale di essere considerata una soluzione di ripiego. Palladino avrebbe successivamente provato a ricucire i rapporti, dichiarandosi disponibile ad accettare il precedente accordo, anche con scadenza anticipata al 2028. Le tensioni erano ormai troppo profonde e si è arrivati alla separazione, prima della nuova avventura al Bologna.