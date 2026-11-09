Lang sfida la Curva A, tensione alle stelle: il Napoli valuta la cessione

Sulle sue tracce ci sarebbero Ajax, Galatasaray, Atalanta e Genoa

Il rapporto tra Noa Lang e i tifosi del Napoli sembra ormai arrivato ai minimi termini. Anche durante la sfida contro la Lazio, l'esterno olandese è stato protagonista di un acceso confronto a distanza con il pubblico del Maradona, alimentando una frattura che rischia di avere conseguenze anche sul suo futuro in azzurro.

A ricostruire quanto accaduto è Tuttomercatoweb, che sottolinea come "tra Noa Lang e la tifoseria del Napoli la frattura è ormai evidente". Il calciatore, durante la partita, si è portato le mani alle orecchie, mimando un gesto di sfida nei confronti degli spalti. La risposta dei sostenitori azzurri non si è fatta attendere, con una pioggia di fischi.

Alla base della contestazione ci sarebbe anche quanto accaduto dopo la pesante sconfitta per 4-1 contro il Porto, quando Lang aveva abbandonato il terreno di gioco senza salutare il settore occupato dai tifosi napoletani.

Napoli, rottura tra Lang e i tifosi

La tensione è aumentata ulteriormente durante la gara con la Lazio, nonostante una prestazione positiva dell'olandese. Lang è stato tra i più intraprendenti della formazione di Allegri, creando difficoltà alla difesa avversaria e confezionando il cross dal quale è nata l'autorete di Pedraza, decisiva per il pareggio.

Come racconta ancora Tuttomercatoweb, "mentre i compagni festeggiavano, il calciatore ha quindi nuovamente mostrato l'orecchio alla Curva A". Un atteggiamento che ha riacceso la contestazione in un momento particolarmente delicato per la squadra.

Il portale riferisce inoltre che, al termine della partita, Lang è stato il primo ad abbandonare il terreno di gioco, accompagnato da un coro offensivo proveniente dagli spalti.

Il futuro dell'olandese potrebbe essere lontano da Napoli già a gennaio. Secondo Tuttomercatoweb, infatti, "la questione va oltre una reazione o un episodio isolato, è uno strappo che rischia di pesare sul gruppo e sul futuro del giocatore".

L'ex PSV, arrivato in estate per 25 milioni di euro più bonus, potrebbe tornare sul mercato dopo appena pochi mesi. Sulle sue tracce ci sarebbero Ajax, Galatasaray, Atalanta e Genoa, mentre il Napoli potrebbe prendere in considerazione una cessione per una cifra compresa tra 15 e 20 milioni di euro.