Nunez-Napoli prima di Lucca, Romano: “C’era ok totale giocatore. Ecco perché saltò”
Calciomercato Napoli, Fabrizio Romano torna a parlare di Darwin Nunez e di quanto accaduto nel corso dell’estate 2025, quando l’attaccante uruguayano fu a un passo dal trasferimento al Napoli. All’epoca in panchina c’era Antonio Conte e il club azzurro sembrò vicinissimo all’acquisto del giocatore.
“Aveva dato il suo ok, ci sarebbe andato volentieri”: le parole di Romano
Oggi Romano scrive: “Confermo al 100%. E Darwin stesso può confermarti che aveva dato il suo ok al Napoli, ci sarebbe andato volentieri”. Una conferma che riporta alla luce uno dei dossier più discussi della scorsa estate di mercato.
Poi la scelta di Lorenzo Lucca: “Sono state fatte altre scelte lato club”
“Poi sono state fatte altre scelte lato club”, aggiunge Romano. Il Napoli, infatti, dopo essere sembrato vicinissimo a Nunez, virò su Lorenzo Lucca, oggi al centro delle polemiche e delle voci di mercato legate al suo futuro.
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